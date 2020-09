Cuando el panorama se va aclarando...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Ante las elecciones del próximo 27 de septiembre, creo que muchas cosas van decantando y dejando bien claro entre qué opciones votaremos.



Ante el avance de la Ing. Sra. Carolina Cosse, en desmedro de las candidaturas aún de resultado incierto del Ing. Sr. Daniel Martínez y del Dr. Sr. Álvaro Villar (cuyo inesperado quebranto de salud no favorece sus chances), está bueno reflexionar sobre las posiciones de las dos candidatas con chance para ocupar el sillón municipal, léase la Ing. Cosse o la Economista Sra. Laura Raffo.



La Ing. Cosse, representante del Partido Comunista y con un "pedigree" al menos discutible en lo que refiere a su actuación al frente de otros espacios públicos, sustentados con el dinero de todos los montevideanos, no debiera resultar atractiva como para ser elegida.



Ser portavoz de una fuerza política perimida en el mundo que solo busca emparejar hacia abajo y maneja a su antojo a la "masa" para que no piense, debería hacernos a todos reflexionar muy bien al momento de decidir.

Siempre me sorprende que aún una parte del espectro político adhiera a estas ideas, puesto que tantos de ellos andan por el mundo y habrán podido constatar "in situ" que el comunismo solo ha traído retroceso en cuanto a libertades y a avanzar por lograr una sociedad que mire al futuro.



Recuerdo mi sorpresa al visitar la ciudad de Moscú y encontrarme con una capital bien europea, cuidada, hermosa, llena de flores en sus parques, en donde del comunismo y sus creencias y opacidad no quedan huellas. Habiéndole preguntado a nuestra simpática guía Irina por el comunismo, recuerdo que, riéndose, nos dijo: "Solo en la mente de algún viejito nostalgioso esas creencias tienen cabida, acá tal partido está prácticamente desaparecido".



En el otro extremo, tenemos a la candidata de la Coalición de Gobierno, Ec. Laura Raffo, de quien conocemos sobradamente su eficiencia como empresaria exitosa y muy abierta al trabajo en equipo buscando la excelencia.



Hay quien critica su falta de experiencia política. Sin embargo, ¿qué es la Intendencia sino una gran empresa a gestionar?



Y su inteligencia indiscutible la convierte en alguien que podrá superar dicha inexperiencia para "navegar" con éxito en las aguas de nuestra comuna.



Escuchando al politólogo Dr. Garcé, cuando se le preguntó cuál sería según su entender la ganadora de la elección, expresó que, si bien hay varios puntos a favor de la Ing. Cosse, él no se atrevía a aventurar una respuesta en este sentido, dado los resultados de la elección nacional que en algún punto pareció favorecer a los que eran oficialismo en ese momento. Y máxime teniendo en cuenta la mundialmente elogiada gestión de este gobierno, que enfrentó una situación de pandemia mundial con eficiencia y responsabilidad social, impidiendo por ejemplo una cuarentena obligatoria que hubiera sido realmente devastadora para tantos uruguayos.



Recuerdo en rueda de amigos días antes de la elección nacional, unos cuantos opinaban que sería casi imposible ganarle al FA dada su gran capacidad de movilización y poder de convencimiento de muchos. ¡Y sin embargo, se pudo!



Por todo ello, hago votos para que todos pensemos en un cambio que redundará en beneficio de los montevideanos.



Conservemos la esperanza de que el pueblo uruguayo no se dejará manipular y logremos una Intendencia eficiente, honesta y que piense realmente en la gente.



Los uruguayos no estamos dispuestos a colocar allí a una representante de opciones políticas que no existen más y que donde sí existen, sabemos que solo han traído falta de libertad y pobrezas de todo tipo.