Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|El mundo en general está convulsionado y con razón por este nuevo virus, letal en muchos casos.



Me da miedo el costo en vidas que pueda tener esta pandemia. Pero también me da miedo lo que vendrá. Porque la pobreza, cuya peor consecuencia es el hambre, está sobre nosotros y eso, ¿qué hará del ser humano?



¿Tendremos la suficiente generosidad para ayudarnos unos a otros o nos convertiremos en hombres de las cavernas?



Ojalá que eso no suceda y que Dios, cualquiera sea la religión que profesemos nos ilumine y nos enseñe a ser buenos desde el fondo del alma sin máscaras y sin artimañas.



Gente de todo el mundo sin distinción de raza, de color y de credo, nos queda una tarea enorme para después de la pandemia, reconstruirnos para después reconstruir.