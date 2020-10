Pandemia y ruidos molestos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Asistimos a un rebrote de la pandemia en Uruguay.



Lo aconsejable son los lugares abiertos.



Muchos boliches están sufriendo la problemática de los ruidos, por lo que la IMM se presenta sancionando y limitando los lugares al aire libre.



Considero que en esta situación debería dictarse un régimen de excepción en aras del interés general, modificando los límites del ruido social que promedian 40 decibeles. Véase que el camión de basura municipal produce 90 decibles y una conversación normal ronda 45 decibeles.



¿Qué esperamos? ¿Nos plegamos a proteger la salud como interés general, o mantenemos bajos decibeles en interés, muchas veces, de un solo vecino?

Muchas veces no contemplan la función social de un boliche en su zona, hasta que lo pierden. Tienen más iluminación, seguridad y servicios, y lo pierden por no ser tolerantes. No hablamos de ruidos mayores a 65 decibeles, pero estamos en pandemia; ¡qué mejor que tener contenidos a nuestros jóvenes en lugares abiertos con distancia social! Obviamente contribuimos a frenar la pandemia.