Pandemia y naturaleza

@|No hay duda que la pandemia por la cual estamos atravesando nos debe llevar a una profunda reflexión como sociedad.



Nuestra dinámica de relación con la naturaleza nos está pasando la cuenta y nos ha vuelto altamente vulnerables al cambio climático y a las enfermedades.



Detrás del virus Covid-19 está el ser humano y sus negativos efectos en el medio ambiente, la destrucción de humedales, la deforestación, el tráfico de especies y todo esto está afectando negativamente nuestro bienestar y salud. La pérdida de ecosistemas y los impactos del desarrollo sobre los procesos ecológicos, han aumentado los riesgos para la salud humana a gran escala. La ecuación es simple: si seguimos perdiendo hábitats y biodiversidad, el coronavirus será solo el comienzo de las pandemias masivas.



Escuchemos el mensaje de la naturaleza, antes que sea demasiado tarde.



La crisis del Covid-19, con un alto costo en vidas humanas y para la economía mundial, pasará y tendremos seguro recuperación en los diversos ámbitos. Sin embargo, no habrá recuperación posible si no frenamos a tiempo la destrucción de nuestros ecosistemas y si no tomamos acción oportuna frente al cambio climático y sus efectos.