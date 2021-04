Pandemia e hilo de contagios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Mucho se habla de la traza del hilo de contagios en la pandemia y de la importancia de poder seguirlo.



La semana pasada se informó que ya no habrá traza de contagios porque simplemente se perdió.



La consigna emitida por el gobierno fue: contacto directo de positivo debe aislarse y comunicarse con su prestador de salud. Lo que no se dijo (y al no decirse abre un abanico infinito de opciones) es lo que el prestador debe hacer.



Es así que mientras algunas mutualistas consideran que siendo contacto de positivo amerita hisopado y cuarentena en tanto no se tenga resultado negativo, existen otras que en un breve cuestionario consultan tiempo de contacto y uso de tapabocas y en base a eso determinan si vale o no la pena realizar el testeo.



He escuchado muchos casos donde la propia mutualista desestima el hisopado y posteriormente la persona da positivo.



Durante el lapso en que se contacta con el prestador y da positivo, esa persona continuó su vida y muchas veces al no tener aval médico se ve obligada a ir a trabajar pudiendo ser portadora y generando un altísimo riesgo de transmisión. Ahí se escapan tranquilamente cientos de casos no verificados a tiempo.



Si a eso le sumamos que la propia gente cuando transmite la situación que enmarca el encuentro con el positivo muchas veces omite datos o no se sabe explicar, la situación se complica más.



Entiendo que el MSP, como órgano rector en materia sanitaria, debería fijar parámetros claros para los prestadores de salud que sean de conocimiento de toda la ciudadanía para que, en caso de caer en esta situación, todos sepamos a qué atenernos. El hisopado debería ser la norma.