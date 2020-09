La pandemia y las elecciones departamentales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|No cabe la menor duda de que la pandemia que nos viene afectando desde hace meses, ha cambiando notoriamente nuestras costumbres, nuestra forma de vivir, el modo en que nos comunicamos y hasta nuestros sentimientos.



Pero hay cosas que no se vieron afectadas, lamentablemente, y en este caso debo referirme a la forma de hacer política.



Inocentemente pensaba que, en vista de las próximas elecciones departamentales, veríamos diferencias entre partidos pero con respeto, con contenido, con debates a la altura de los acontecimientos, pero nada de eso está sucediendo.



Demás está decir que no nos debe llamar la atención la agresividad y los permanentes ataques provenientes de la dirigencia del Frente Amplio, que tiene esa metodología, tratando de inculcar ideas completamente falsas sobre programas y políticas del nuevo gobierno, y mucho más con las propuestas de la candidata de la Coalición Multicolor a la Intendencia de Montevideo.



Pero no debemos pasar por alto, y eso es lo que más duele, que dentro de los partidos tradicionales se viene dando una dinámica similar que no los favorece para nada.



Cierto es que la picardía siempre estuvo y estará presente, y de hecho es común ''quitar'' algún que otro voto al contrincante, porque las reglas del juego así lo admiten.



Lo que no se puede permitir es jugar malamente, buscando lo que no existe, lo que no es cierto, faltando a la verdad y tratando de sacar ventaja con poca dignidad, con argumentos muy alejados de la realidad, incluso hasta atacando con presiones psicológicas, tratando de debilitar las fortalezas de otros contendientes, que eventualmente cuentan con mayores ventajas electorales.



Eso no es de buenos militantes, y por ello los referentes de agrupaciones deben ser los primeros en ponerse firmes contra ese tipo de actitudes, porque no le hace bien a la clase política, no le hace bien a los sectores, y no le hace bien a la democracia.