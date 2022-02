La pandemia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Un buen día, una bacteria invadió al planeta Tierra. Muchos creyeron que era una avanzada extraterrestre.



El planeta tiene continentes, países, ciudades, pueblos y villas. Sus habitantes rondan los 8 mil millones.



Cada país goza de una libertad más o menos irrestricta. Una libertad que genera opiniones diversas aún dentro de cada hogar.



Si el planeta estuviera amenazado por un asteroide moriríamos… No por culpa del planetoide sino por la estupidez humana, que es incapaz de ver una rama por una hoja.



Cuando empezaron a morir los infectados “alguien” reclamó una vacuna. Algunos “altruistas” ofertaron soluciones paliativas… sólo aseguraba enfermar pero no morir. Primero surgieron los desconfiados, los recelosos, los suspicaces, los escépticos. Después los que argumentaban que la humanidad era víctima de la codicia, de la voracidad capitalista.



Otra vez la ceguera humana. En vez de limitar la avaricia negaban el resultado del antídoto.



Otra vez el viejo ejemplo de matar al mensajero e ignorar el mensaje.



¿Algún integrante de la actual oposición cree que abatiendo al gobierno triunfa su ideología?



Se ha monitoreado el proceso viral de muchos países para aprender con la experiencia ajena y ha sido beneficioso.



La Historia ha relevado y revelado lo que sucedió con la URSS y los países adláteres.



¿Cuántos millones murieron en los gulags, los campos de trabajo comunistas?



¿Por qué la experiencia sirve para una pandemia y no para una ideología perniciosa?