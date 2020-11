Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Estamos mucho peor que el 13 de marzo, fecha en la que las autoridades actuaron rápida y eficazmente para controlar que la pandemia no se extendiera.



La población obedeció el pedido del gobierno y llegó un momento en que los casos se estaban terminando. El sistema de “perillas” del gobierno funcionaba perfectamente.



Creo que es verdad que se ha perdido el miedo, tal como dice el Ministro Salinas, a pesar de que los casos aumentan día a día y en número mucho mayor que antes.



Pero también es cierto que se ha sido muy permisivo con las concentraciones de protesta y marchas realizadas, en los que se desafiaron los consejos del gobierno sin el menor remordimiento.



Pero lo que no llego a entender es por qué siguen entrando extranjeros y no se controla adecuadamente que respeten la cuarentena. Deberían habilitar un lugar, que ellos deban pagar, para que pasen allí los 7 días, totalmente controlados, y que salgan con el resultado negativo del test.



Por otra parte, me extrañó muchísimo que se hiciera el Día del Patrimonio, ya que no generaba trabajo para nadie. Se podría haber hecho virtual sin arriesgar la salud de los uruguayos, para que las malas lenguas no pudieran decir que a nuestro gobierno no le importa la cultura.



Por otro lado, ¿es realmente un acto cultural necesario realizar próximamente un recital en el Antel Arena? ¿Es conveniente reunir personas en un lugar cerrado en este momento?



Los operadores turísticos, cualquiera sea su función y los salones de fiesta, que generan miles de empleos, no han podido trabajar durante todos estos meses y muchos han cerrado. ¿El Antel Arena no puede esperar? ¿Es tan importante como para estar por encima de la salud de los uruguayos?