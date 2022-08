¿Otro "palo" general?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|No, no. No es un error ortográfico, porque en el diccionario actual de la izquierda: “palo” y “paro” son sinónimos.



Es que el anuncio llamando a un paro general tiene más de “palo en la rueda” que de paro reivindicativo.



Su propuesta de ir a la lucha contra un proyecto que recién se comienza a estudiar es una ridiculez que demuestra una total falta de coherencia y, sobre todo, de consideración y respeto hacia los trabajadores.



Diría que el Pit muestra poco interés en los trabajadores para enfocarse en forma exclusiva en su avidez política partidaria tomando de rehenes, como siempre, a quienes viven de sus jornales.



Es inconcebible que estos trabajadores deban renunciar a percibir sus retribuciones, para solventar el ansia de poder de un minúsculo grupo.



Obviamente la dirigencia sindical no tiene este problema. Cobran rigurosamente sus haberes del Pit-Cnt y sus puestos están totalmente asegurados.



Me parece que nuevamente están confundiendo el embrague con el freno, porque lo que realmente los movió a esta medida es que los hayan ubicado en su lugar (“ninguneado” según Abdala), y esto para ellos justifica llegar hasta lo absurdo.



Los trabajadores deberían exigirles que se concentren en sus funciones específicas, que nada tienen que ver con sus intereses políticos partidario.



Es hora de dejar de apoyar y financiar medidas absurdas y mal intencionadas.



Si el Pit-Cnt quiere obtener mayor consideración hacia su agrupación, debería comenzar tramitando la personería jurídica para recibir el reconocimiento que el Estado les brinda a las instituciones sin fines de lucro, que tengan como finalidad el bien común, de acuerdo a cómo lo indica su definición.



Pero tengan en claro que si bien esto les daría algo más de trasparencia y autoridad como agrupación entre los trabajadores y el Estado, bajo ningún concepto los autoriza a pasar por encima de la ciudadanía queriendo interferir en la gobernanza del país.