@|El presidente del Frente Amplio pretende elegir con quién debatir respecto a la LUC, al mismo tiempo que le niega esa posibilidad al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Seleccionó tres posibles contrincantes luego de señalar, ¡justamente él!, que los defensores de la ley estaban mintiendo.



Ante ello, Mieres públicamente desnudó los engaños de Pereira y se dispuso a debatir con él acerca de esos engaños, pero Pereira no aceptó. Los contrincantes que Pereira eligió no se negaron a debatir, pero sí dejaron en suspenso los encuentros ante la falta de respeto de Pereira hacia Mieres.

Que confronte primero con Mieres y luego se le hará el gusto con los demás. Que confronte primero con Mieres, si es que se anima.



Acostumbrado a engañar y mentir acerca de la LUC, como varios de sus compañeros de partido, Fernando Pereira demostró que estuvo mintiendo acerca de que la LUC privatiza la enseñanza pública, cuando el periodista Ignacio Álvarez lo obligó a reconocer que ello es falso. Entonces, ¿la palabra vale?, ¿su palabra vale cuando usted mintió, Pereira?



Con un desparpajo que habla de la ética que los inspira; mienten los defensores de la propuesta de eliminar los 135 artículos en un folleto que se está repartiendo en las calles. Sesgan y encubren la verdad, engañan y mienten, porque argumentos reales y serios no tienen.



Ese panfleto que están distribuyendo tiene varios títulos que expresan lo siguiente: “Defendemos la libertad”, “Defendemos la justicia y los derechos”, “Defendemos la democracia”.



¡Y qué bien que lo hacen! Basta leer esos contenidos para sentir vergüenza ajena y repulsa ante tanta falsedad.



Pero para mayor demostración de lo que entienden acerca de “libertad”, “justicia” y “derechos” que dicen defender, alcanza con ver qué hicieron los legisladores del Frente Amplio ante la miserable agresión que Rusia está llevando a cabo contra Ucrania. Mientras los legisladores integrantes de la Coalición Republicana lucieron en la sesión del pasado 1° de Marzo, una flor de color amarillo en respaldo al martirio que está sufriendo el pueblo ucraniano, los legisladores frentistas, en cambio, mostrando de qué lado se encuentran, optaron por no imitar ese simbólico gesto.

Pretenden erigirse en defensores de la libertad, justicia y derechos en el papel, pero no en el terreno de los hechos.



¿Vale entonces también la palabra de Pereira cuando se trata de ser solidarios con los cientos de muertos ucranianos y negarse a demostrarlo con un gesto análogo al oficialismo o algún otro?



Al no hacerlo, se ubican al lado de Putin.