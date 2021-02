Palabra, esfuerzo, sacrificio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Los uruguayos a veces creemos que todo conduce a la nada, que no tenemos salida, que nada va a funcionar, que no tenemos arreglo, que está todo podrido, y, sin embargo, en ese límite se nos impone la fe y la esperanza de que lograremos transitar y trascender.



La solución de Uruguay no la conozco, pues es tanto el descalabro económico, moral y ético que han dejado los 15 años de gobierno frentista, que se me hace difícil percibirla hoy.



La trascendencia es aquello que uno está dispuesto a empezar y está dispuesto a dar, aunque no lo va a ver ni se lo va a llevar, todo será para nuestros hijos, nietos y las próximas generaciones.



La trascendencia es aquello que hizo de nuestro país la potencia de ese paraíso que perdimos, pero no la promesa de la tierra que tenemos que hacer por él, porque así lo hicieron nuestros padres de la Patria, así lo hicieron nuestros abuelos.



Ellos supieron implantar en el corazón y la razón de esta tierra, los valores de la palabra, del esfuerzo, del sacrificio, y justamente de la trascendencia.