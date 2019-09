Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Ojalá fuese así en todos sus aspectos, pero realmente estamos muy lejos.



Si bien ha mejorado en los últimos años desde la Creación del Ministerio de Turismo, donde el primer batacazo lo dio el hoy Senador Bordaberry, luego siguió con los gobiernos del Frente Amplio.



Sin ningún tipo de dudas se ha tratado de impulsar nuestros paisajes en la región en particular, pero tenemos cosas que son insalvables, como el hecho de ser un país caro. Hace unos años atrás junto con la Ganadería, el turismo también marchaba en punta de nuestro PBI. Hoy estamos en un cuatro lugar detrás de la pasta de celulosa y los granos.



Si un país chico como el nuestro quiere mostrarse debe hacerlo bien. No alcanza con audiovisuales en el exterior mostrando sus bellezas, haciendo buena y colorida folletería, también las ciudades consideradas turísticas deben mostrar sus mejores facetas. Hablo de sacar a la gente de la calle, conflictos en sector hotelero y cierre de algunos, una carpa durante meses en la plaza independencia y en una rinconada donde hay puestos de souvenir y artesanías uruguayas , una huelga de hambre con tremendos carteles. Ir al monumento de la Carreta en el Parque Batlle y que no se pueda parar a sacar fotos, porque allí funcionan escuelas de manejo. Pregunto, ¿no tienen otro lugar? ¿Justo allí donde está la escultura más importante del país? O dar la vuelta a nuestro monumento al fútbol, el Centenario, y ver gente durmiendo, haciendo fuego con ropa tendida. O la basura desbordada de los contenedores, o parques como el Prado con el arroyo Miguelete que es lamentable.



¿Hablamos de un país turístico con estos casos?



Sigo; las fachadas de los negocios todo pintarrajados por grafiteros que ni idea de arte tienen.



Considero que todos los recorridos del circuito turístico debería estar impecables y regulados por la Intendencia, ofreciendo una mejor vista panorámica.



Montevideo no es la excepción de la regla, tiene sus claros y oscuros como cualquier capital, pero este país es pequeño y debemos sacarle el jugo a lo que hay.