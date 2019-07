El país que queremos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La pregunta que hacen todos los políticos. Vamos a hablar del país que queremos:



Queremos poder trabajar y que lo que tengamos que pagar al Estado no sea más de lo que ganamos.

Queremos ir por la calle y no tener que mirar para atrás por miedo.

Queremos que se nos trate con educación.

Queremos no ver en las calles a nuestra juventud drogándose.

Queremos sentir que quien gane, gobierne para el 100% de su pueblo.

Queremos un presidente justo con su pueblo.

Queremos sentir que importamos como un todo.



Eso y más queremos.