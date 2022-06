El país que queremos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Como uruguayo me siento cada vez más molesto con la actitud desestabilizadora de la oposición política y de los sindicatos radicales.



Existe un interés creciente por fomentar “la grieta” generada en los últimos 15 años de gobiernos de la izquierda y el nivel de los planteos que se realizan son absolutamente contrarios a las necesidades del desarrollo del país y de un futuro auspicioso para los orientales.



En mi opinión, lo que Uruguay necesita es:



- Reconciliar a los uruguayos de bien en un proyecto de nación, terminando con la brecha de “ustedes” y “nosotros”.



- Exigir responsabilidades ciertas a quienes asumen cargos políticos a todo nivel y de conducción de empresas públicas.



- Plantear políticas públicas que promuevan el desarrollo y la inversión.



- Recomponer valores tradicionales de la cultura de nuestra sociedad dejados de lado en las últimas décadas.



- Apuntar al crecimiento de la riqueza y a su posterior mejor distribución.



- Promover actividades innovadoras que generen “valor agregado”.



- Potenciar la imagen positiva de ser emprendedor.



- Concretar una “reforma del Estado” y la consiguiente reducción de funcionarios públicos y del gasto en general.



- Exigir eficiencia y eficacia en todas las áreas del Estado.



- Reorientar los “planes sociales” hacia el crecimiento de las personas y no a la dependencia permanente de ayudas y subsidios.



- Trabajar para la sociedad y no para la fuerza política.



- Tener autocrítica y corregir errores.



En lo personal, considero que el actual Gobierno está haciendo muchos esfuerzos en estas direcciones, pese a las dificultades del contexto internacional (primero la pandemia y luego la invasión rusa a Ucrania). Se debe fomentar el diálogo entre quienes piensan diferente y no la permanente lucha y agresión verbal por los medios de difusión.