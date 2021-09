Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las incoherencias de las Intendencias y el Sucive.



Cuando uno entra a la página del Sucive, se encuentra con una linda frase: "Un país, una patente".



Claramente no se ve reflejado, ya que he estado siguiendo el temas de las motos...



En Uruguay hay 6070 motos de alta cilindrada, especificando:

250 cc a 500 cc = 3488 motos

501 cc a 800 cc = 3262 motos

Más de 800 cc = 2808



O sea, ocupa el 1%, y el Sucive, en 10 años, no ha podido solucionarlo.

¡No es justo que unos paguen la gloriosa suma de 45.000 pesos y otros nada! ¿Usted lo paga por un auto? ¿No tienen en cuenta la depreciación de la moto? ¡Las motos de baja cilindra deberían pagar por única vez!



El Sucive argumenta que el tema de las patentes de motos lo tiene que resolver cada Intendencia, porque no están unificadas. Y las Intendencias, que tiene que hacerlo el Sucive. ¿No les parece una tomadura de pelo al contribuyente?



¡No es que no se quiera pagar! Seguro que el que tiene un auto paga menos que yo con una moto. Pero la moto rompe menos, molesta menos, contamina menos, etc.



Deberían publicar en un diario oficial los precios de las patentes de todo; eso se llama transparencia.



¡Es lamentable como descuidan y abusan del contribuyente!