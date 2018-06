Por un país con futuro

@|Detallo seguidamente las pautas para el país en el cual querría vivir en el futuro y dejarlo de herencia a mis hijos y nietos:



Intento de reconciliar a los uruguayos en un proyecto de nación, terminando con la brecha de “ustedes” y “nosotros”.



Políticas públicas que promuevan el desarrollo y la inversión.



Objetivo de crecimiento de la riqueza y de la mejora de su distribución.



Promoción de actividades innovadoras que generen “valor agregado”.



Potenciación de la imagen positiva de emprender.



Recomposición de valores tradicionales de la cultura de nuestra sociedad dejados de lado en la última década.



Exigencia de responsabilidades ciertas a quienes asumen cargos políticos y de conducción de empresas públicas.



Reducción de empleados públicos y del gasto y del tamaño del Estado.

Reorientación de la política de “planes sociales”.



No más gobernantes improvisados.



Trabajar para la sociedad y no para la fuerza política.



No al “amiguismo”.



Exigencia de eficiencia y eficacia en todas las áreas del Estado.



Autocrítica y corrección de errores.