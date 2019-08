País chico pero famoso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Después de Maracaná, pasamos a ser conocidos por el tráfico de drogas; por el aeropuerto y por el puerto circularon toneladas de drogas en pocos días. Si lo multiplicamos a través de los años, son cifras que la mente humana no llega a entender.



Parece que en Artigas llueve droga del cielo. Un señor la recogía y recibía de los dioses; con una compensación de 10.000 dólares por la molestia de recogerla. Tenemos 187.000 km2 de superficie terrestre, más por mar y Montevideo tiene 240 km2 que no llega a ser un barrio de Buenos Aires o San Pablo, y pasa de todo.



Un reconocimiento al Director de Aduanas que renunció ante los hechos que no pudo controlar. ¡Qué interesante seria que todos los responsables que están en el Estado y en situaciones que no pueden controlar, hagan lo mismo!



En el sector privado recibirían la invitación a retirarse a su casa al otro día. Porque los empresarios son malos porque no se puede jugar con el dinero ajeno. ¡Muchísimo más grave con los dineros de los 3 millones de los uruguayos!