País bananero o de la impunidad

@| Es realmente inconcebible que hoy día una persona construya un imperio en un balneario -playa Verde- que se ve desde ruta 9 sin que aparentemente nadie se haya por enterado.

No hubo control del Banco Central , de la DGI, de la IM de Maldonado, de la DINAMA -ya que esta persona tala hectáreas de monte indígena- nadie vio nada . El despliegue de camiones yendo y viniendo trasladando materiales columnas de hormigón. Es que este gobierno tiene controles solamente para algunos y otros no. Me parece muy bien que si alguien va al BROU a depositar 20.000 dólares tiene que justificar su tenencia.



Para esta persona nadie vio ni exigió nada. Todo muy mal y que nos lleva a afirmar lo del título de esta preocupación o lo que es peor, ¿quien y por qué hizo vista gorda? Muy lamentable.