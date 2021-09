País de atorrantes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

(| Los gobiernos anteriores han alentado a estos ciudadanos para conseguir votos.



Y se caracterizan por ciertas actitudes como, por ejemplo, los funcionarios de la IMM que entregan las facturas a domicilio: en algunos casos las tiran en cualquier lado, sin ningún tipo de responsabilidad. Otro tanto hacen los funcionarios de OSE que toman el consumo y reparten recibos, repiten los mismos comportamientos que los municipales. ¡Ni que hablar de los empleados del Correo Uruguayo (me enteré que ya los sábados no reparten más correo; otro beneficio más)!



También me pasó con una empresa privada cuando vinieron a hacerme una entrega; y si bien ellos manifestaron que no había nadie en la casa, yo nunca oí el timbre.



En fin, ¿quién va a venir a invertir en un país que ofrece este tipo de servicios?



Tenemos un Estado gigante, cuyos funcionarios, si bien perciben buenos sueldos, son muy pocos los que quieren trabajar y cumplir con sus obligaciones de manera seria y comprometida. Total, siempre son apañados por los sindicatos.



En fin, lo del título...