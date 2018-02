Pago a comercios

@|Como comerciantes nos estamos viendo perjudicados por la empresa First data, dado que las ventas que realizamos con débito los pagos no se realizan a las 24 horas como está estipulado. Lo voy a demostrar con ejemplos.



Las ventas que se realizan un día jueves posterior a las 17 horas, el pago se nos acredita el día lunes posterior, pero con otro agregado más, porque en el caso de que el día lunes sea un feriado o paro en la República Argentina, se nos acreditan los haberes el día martes.



Ahora bien, cuando las ventas se realizan el día viernes posterior a las 17 horas, sábado y domingos hasta las 17 horas, los pagos se acreditan el día martes, nuevamente con la excepción que el lunes no sea feriado a paro en Argentina, porque de esa manera se nos realiza el pago el miércoles.

Así que las 24 horas que estipuló el gobierno no son tal.



Cabe aclarar que esto pasa sólo con esta empresa que maneja todas las tarjetas Maestro, Master, Tickets de Alimentación, etc., no así la tarjeta VISA que cumple con el reglamento.



Esperemos que se solucione pronto por parte del gobierno este tema, ya que a nuestros bancos de plaza no le podemos decir que en la cuenta nos faltó plata porque en Argentina era feriado.