¿Quién paga la Cumbre sobre Venezuela?

@| Esta es una nota breve para ponernos a pensar todos, pues como ciudadana de nacionalidad uruguaya y venezolana, tengo una serie de preguntas en relación a la cumbre que se hace mañana en Uruguay sobre la “crisis en Venezuela”...



1) ¿Quién la paga?

2) ¿A qué conclusiones se espera llegar?

3) ¿Esas conclusiones van a ser asumidas por la dictadura y el gobierno venezolano?

4) ¿Cómo se hace una cumbre sobre la crisis de un país sin que éste esté presente?



Me respondo...



Espero que la cumbre no salga del dinero de los contribuyentes uruguayos, ya que estamos ahorcadísimos con impuestos para mantener un aparato estatal gigantesco y encima se les ocurre hacer una cumbre...



Se podría prever que las conclusiones van a ser “diálogo” entre las partes, elecciones... y todas opciones que ya están sobre la mesa... sin embargo, el Dictador está planificando elecciones parlamentarias... y el Presidente (E) marcó el camino con 1) cese a la usurpación, 2) gobierno de transición y 3) Elecciones libres...



Dudo que ninguna de las partes vaya a ceder terreno, una por narcoestado que se ve acorralado y cuya única opción es sacarlos a patadas y la otra porque tiene un camino que sabe que de no seguir al pié de la letra deja con vida una dictadura...



Así que mi pregunta es, ¿para qué cumbre sobre la crisis que atraviesa Venezuela?