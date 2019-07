La pacifista Villar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| El Frente Amplio tuvo la posibilidad de nombrar a Mercedes Clara como vice, pero eligió a esta Señora que habla con lenguajes de los años 60, oligarquía o pueblo... esto se escribió en un editorial de El Popular exactamente en 1972, si mil novecientos setenta y dos... y hoy leo en la prensa que el discurso de Villar provocó ruido en el Frente Amplio, como no va a crear ruido si es un disparate, ¿con esas frases la señora Villar va a recuperar a los desencantados? Si cree eso le sugiero que vaya a ver a su geriatra, lo que la gente quiere es que la grieta se detenga y si usted Villar piensa que la oligarquía gana elecciones, me permito recordarle que las elecciones siempre las gana el pueblo, votando lo que la Democracia le permite.



¡Que horror cometió el Frente Amplio nombrando a esta señora con discurso de los 60!



Suerte que Martínez en el mimo escenario llama a la unidad y a conversar entre todos los candidatos. La señora parece no entender mucho de libertades, democracias y países con partidos libres y soberanos.



¡Que pena, gente como esta Sra. nos sumergió en un pozo del cual nunca pudimos salir!