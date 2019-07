Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Inseguridad



Llueven críticas a la campaña de “Vivir sin miedo”.

Las más efusivas son las del oficialismo, en una rara manifestación de coherencia.



¡Cómo no van a estar en contra si no proponen nada nuevo en la materia!

No lo hacen porque cuando el Ministro vitalicio quiso cambiar algo, los conocidos de siempre se lo impidieron. Cuando el Ministro alzó su voz contra fallos judiciales benignos, fue refutado duramente por la corporación. Cuando Layera nos igualó con países de América Central, fue denostado por los inefables y sus voceros de prensa.



Cuando el mismísimo Presidente y el Ministro al ver la imposibilidad de la quimérica intención de rebajar las rapiñas un 30 % cargaron las tintas contra el Nuevo Código de Proceso Penal, recibieron más golpes que un yunque.



Por lo expuesto, hay que reconocer, a pesar de mi discrepancia, la coherencia y honestidad de la postura oficialista en materia de seguridad.

No tienen nada nuevo que ofrecer, ni siquiera protestas o marchas por los caídos, porque sería reconocer su impotencia. No tienen nada que prometer más que resignación.



En un conocido programa de TV que acudió Larrañaga, panelistas de izquierda lo dijeron bien claro: “nos llevará por lo menos 30 años para que haya una mejoría”. Esa es la apuesta. A un futuro lejano. Son incompetentes para abordar el presente, pero quieren seguir porque se tienen fe para el futuro.



¿Y las muertes potenciales de inocentes?



No hay mal que dure cien años. “Paciencia y pan criollo”. Lo tenemos merecido en tanto que no seamos una sociedad de izquierda superlativa.