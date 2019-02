¿Tú también, Pacheco...?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Uno de los fiscales más conocidos, Luis Pacheco, fiscal de Crimen Organizado, que tuvo a su cargo entre otras, la megacausa de ANCAP, criticó duramente al nuevo Código del Proceso Penal, CPP. Según Pacheco el CPP “no ha sido exitoso en el plano de las garantías”, “no resultó ser un modelo transparente” ni “protector de la víctima”, y convirtió al juez “en un mero homologador de los acuerdos que celebran la Fiscalía y la Defensa”.



Tampoco mejoró la eficacia en la persecución penal, aseguró, ya que resultó “en un aumento del número de delitos”.



Y a mi se me ocurre que este es otro exabrupto, similar al del famoso fiscal Zubía, cuyos motivos descubrimos poco más tarde. Zubía echó pestes sobre el Nuevo Código, porque lo hizo trabajar en un día como 40 horas sin dormir, y le encontró todo tipo de defectos posibles y mal habidos! Y además lo hizo público, cada vez que se pechó con un micrófono o un periodista, ante una sociedad tan sensibilizada como confundida, la cual, en momentos de desesperación, aplaudió sus proezas dialécticas sin entender un silbato!



Y ahora es el Sr. Fiscal Pacheco, quien nos tira en la cara sus conflictos y confusiones, en momentos en que la sociedad uruguaya está tan herida, atemorizada y confundida por los aberrantes hechos delictivos de todos los días y ante decisiones jurídicas que muchas veces -frente a nuestra ignorancia legal -nos asombran y atemorizan por no compartirlas! Y estos señores fiscales, jueces, abogados, o lo que sea, nos hacen un flaco favor cuando, en vez de respondernos con interpretaciones y explicaciones legales inteligentes, nos sumergen en mayores dudas con actitudes dubitativas y de confrontación entre ellos mismos! ¡Mi Dios! Si se confunden entre ellos mismos y luego nos trasladan su confusión a nosotros, quienes no tenemos suficiente preparación ni conocimientos para poder interpretar sus conflictos… ¿qué nos espera?



Ahora, usted también, Fiscal Pacheco, reniega de un código procesal penal que luego de mucho estudio fundamental, fue aprobado por la mayoría de nuestros representantes políticos parlamentarios, por una significativa representación de reconocidos Juristas y expertos nacionales e internacionales. Yo puedo aceptar que emita sus opiniones -y en lo posible sus aportes -en la página Web de la Facultad de Derecho, o en el claustro especializado; pero no en la prensa.



E incluso cuando la propia ASFAVIDE (Asociación que nuclea a los familiares de las víctimas) salió en defensa de dicho código y reconociendo sus adelantos con respecto a sus reivindicaciones. No; Fiscal Pacheco, no creo que sea ético confundir más a la población por parte de quienes tienen la enorme responsabilidad de administrar esa necesaria justicia que mitigue el dolor de las víctimas, y cobre las facturas a quienes se comportan como bestias!



Yo no soy quien para negar que no se deban hacer -aún más -cambios o modificaciones al Nuevo Código Penal; pero insisto; esa es una tarea de ustedes y los legisladores! Hacer su catarsis mediante declaraciones ante una población sensibilizada que más que nunca debe confiar en su justicia, no es la solución, sino parte del problema!



Y aprovecho para destacar, en nombre de la Justicia, la excelente actitud del fiscal Juan Gómez, quien jamás se lamenta, jamás niega ni descalifica, y ejerce eficientemente su labor, siempre con una actitud afable y colaboradora con la prensa. El Fiscal Juan Gómez se ha ganado mi mayor aprecio y reconocimiento! Sin negar a otros colegas, hombres y mujeres, que llevan la misma cruz!