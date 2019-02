Otros tiempos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| Muchos años atrás cuando yo y mis hermanos éramos chicos, nuestro padre nos llevaba al Río Negro. En aquel tiempo había una balsa para pasar el río, se subía a la balsa a pie sobre unas tablas.



Mi padre nos sacaba, río arriba, en una chalana de madera con un enorme motor fuera de borda de 2 y 1/2 caballos, un Sea Gull Ingles.



Al medio del río nos dirigía, siempre apuntando río arriba por si pasaba algo - la correntada nos traería devuelta-, el acelerador casi a máximo me acuerdo, la proa haciendo olas y alguna salpicada me llegaba a la cara. Pero tal la correntada del río que en realidad nos llevaba río abajo!



“Tomen agua” nos decía mi padre, “esta agua es salud”, y tomábamos y nos mirábamos los músculos y nos sentíamos fuertes.



Hace poco anduve por Mercedes y les pregunté a unos pescadores del río, me dijeron que estaba contaminado.



Es el mismo cuento con nuestras playas hoy, contaminadas con las algas verdes...



No les parece que ya es momento que seamos más conscientes del medioambiente.