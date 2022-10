Otros 55 para la FIFA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|El Director Técnico de la Selección Uruguaya de Fútbol designó a 55 jugadores como reservados para el Mundial de Catar. La misma se dirigió a la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).



Algunos son conocidos en nuestro medio a través de los periodistas especializados, mientras que otros no lo son tanto.



Mientras que en nuestro país esperamos que en los próximos días comience a rodar el balón y los millones, los medios de comunicación tienen otra selección de personas que invariablemente nos muestran o nos hacen escuchar: “los integrantes de la FIFA local”. En este caso, se trata de “Figuras Indiscutibles del Frente Amplio”.



Comenzaremos a enumerarlos: 1) F. Pereira; 2) C. Cosse; 3) Y. Orsi; 4) M. Abdala; 5) J. Mujica; 6) M. Bergara; 7) E. Rubio; 8) A. Sánchez; 9) D. Olesker; 10) L. Kechichian; 11) S. Lazo;12) D. Caggiani; 13)C. Carrera; 14) O. Andrade;15) W. Netto; 16) A. Lima; 17)B. Díaz;18) A.Fratti;19) J.Mahia; 20) D.Martínez; 21) C.Varela; 22) J. Olivera; 23) R. Read; 24) J. Bermúdez; 25) E. Pereira; 26) J. Lorenzo; etc. Quizás adelantándonos a lo que ocurriría con la selección de fútbol que se limitaría a 26.



Algunos de estos, que ahora aparecen menos son: 27) D. Astori; 28) L. Topolansky; 29) F. Calloia; 30) F. Lorenzo; 31) A.García; 32) R. Michelini; 33) M.J. Muñoz; 34) J. Bayardi; 35) L. Rosadilla; 36) J. Vázquez; 37) V. Rossi; 38) A. DellaVentura; 39) G.Olmos; 40) C. Di Candia; 41) A. Olivera; 42) M. Arana; 43) R. Ehrlich; 44) E. Antonini; 45) G. Villar; 46) J. Castillo; 47) G. Civila; 48) R. Nin; 49) M. Pereira; 50) R. Kreimerman; 51) E. Ortuño; 52) M. Arismendi; 53) H. Lescano; 54) E.de León; 55) M.Carámbula.



¿Quién no los ha escuchado o visto comentando sobre importantes casos cotidianos? ¿Ud. no ha sido extensivamente informado sobre el caso Astesiano? ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista periodístico con anteriores casos de aparente corrupción? Se habla del uso de una oficina en la Torre Ejecutiva. ¿Acaso no hubo investigaciones de utilización de oficinas de dicha torre para casos de aparente corrupción?



A Ud. no se le ocurre preguntarse: ¿por qué a algunos entrevistados se les permite aparecer sin corte alguno en su discurso, mientras que a otros se les corta? ¿Quién determina en los canales de televisión cuál es el eventual interés existente entre la población para que determinado caso político o judicial aparezca o deje de hacerlo?



¿Cuando un ministro comete un aparente error es tratado con la misma vara que cuando el mismo es cometido por un fiscal o por un político militante en la FIFA?



¿Uds. recuerdan la denominada “Operación Océano” llevada adelante por una Sra. Fiscal, que luego se vio desbordada y tuvo que ser sustituida por una colega? ¿El caso de un periodista que por el ejercicio de su profesión una Sra. Fiscal dispuso que su hogar y su lugar de trabajo fueran allanados y el Sr. Fiscal de Corte cubrió la “metida de pata” diciendo que no hubo tal allanamiento, cuando la policía dejó constancia de que sí se había realizado? ¿El caso de hace unos diez años, de una bala perdida en el balneario La Paloma durante un festejo en la casa de una autoridad policial, que determinó que la persona herida fuera atendida por varios meses en el Hospital Policial? ¿La fuga del Sr. Morabito, jefe de una organización criminal italiana, de la Cárcel Central, luego de haber vivido varios años en Punta del Este con documentación apócrifa?



Es evidente que cuando el poeta S. Discépolo escribió “Cambalache” se quedó corto al mencionar al Siglo XX y decir: “Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor; ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor; ¡lo mismo un burro que un gran profesor!”.



Como vemos, en el Siglo XXI todo sigue igual o peor...