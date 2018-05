@|A las autoridades que correspondan, les solicito si fueran tan afables, me informaran desde cuándo fue que comenzaron a aplicar I.V.A.Tasa Básica, tal cual reza en las facturas del Ente, que envían a domicilio (por supuesto cobrándolo).Pues observando el último pago hecho el 09.05.18 (siempre pago en fecha), pude constatar el cobro de dicha tasa por $ 31.09, y además pude inquirir en las facturas pagas desde dic/ 2016, o sea un año y medio hacia atrás y ya la estaban aplicando.



Hicieron tanto “bombo” cuando anunciaron que OSE no cobraba más IVA, pero de trueque aplicaron Cargo Fijo sin más, y si se consume 1000 litros (no es mi caso) igual te cobran por lo menos 5 m3. Es parecido a la Intendencia de Montevideo que si estacionas 10 minutos, mínimo se paga 1 hora.

¡Espero nos den alguna aclaración!