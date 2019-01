¡OSE no nos quiere...!

@|Con verdadera indignación los vecinos del Cordón debemos denunciar una situación sumamente grave para nuestra diaria movilización. Hace aproximadamente un mes y medio, una cuadrilla de OSE rompió la acera para mejorar la entrada de agua al edificio Marahí, ubicado en la calle Ana Monterroso de Lavalleja 2001 y Pablo de María (entre Rivera y Brandzen), dejando todas las baldosas partidas, algunas en la acera y otras amontonadas contra el árbol allí existente.



Para mayor comprensión, debo aclarar que la distancia entre el árbol y el edificio es de por sí sumamente angosta, como para pasar dos personas a la vez; lo cual ocasionó hace pocos días, que una de nuestras vecinas de la tercera edad, al intentar pasar por allí y evitando el peligro de bajar a la calle, sufriera un tropiezo que de milagro no terminó en tragedia, porque afortunadamente otro de nuestros vecinos pudo sostenerla antes de que cayera.



Y digo que de milagro no terminó en tragedia, por cuanto todos saben que las personas de la tercera edad ya de por sí son proclives a perder la estabilidad, y fundamentalmente a sufrir quebraduras de sus huesos debido a la edad. Varios vecinos aseguran que llamaron a OSE, y el pasado 4 de enero, ante el absoluto desprecio que muchas veces los ciudadanos sentimos desde los servidores públicos, realicé la denuncia con la constancia N° 3873562.



Para mi mayor sorpresa, la funcionaria amablemente me advirtió que quienes realizan esas reparaciones pertenecen a la Construcción y que durante todo el mes de enero estaban de licencia.



O sea, más allá del mes y medio que debimos esperar pacientemente a que se hicieran cargo de su responsabilidad, ahora debemos esperar otro mes, “cuando a ellos les quede bien”, sin otra opción más que aguantarnos nuestros legítimos derechos!



Les aseguro compatriotas que estas son las situaciones que a los ciudadanos nos irritan (y con razón) al sentirnos absolutamente ninguneados por compatriotas a quienes pagamos sus sueldos, beneficios, compensaciones y otros; y siempre recibimos su mala atención, sus malos servicios, y su desprecio absoluto.



Y conste que esto se agravó aún más con el paro de Adeom ya que a un par de metros de la rotura de OSE están los tres contenedores de la basura!

Dios quiera que algún directivo de OSE haya quedado en Montevideo, porque al organismo esto le puede costar una desgracia muy cara!



¡Feliz Año 2019 para todos..! (Aunque no lo anticipo muy feliz..).