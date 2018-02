OSE Maldonado

@|Hace más de un mes hay una pérdida en la calle: Rafael Pérez del Puerto, entre Rincón y San Carlos; Centro de Maldonado.



El 2 de enero, llamo al 0800 de esta institución y me toman el reclamo. Dejo pasar unos días; como no daban señales llamé al 142 que es un número de aquí y me dicen que los reclamos son al 0800. Le digo a la chica que me atendió que ya lo había hecho sin resultado. Me pidió los datos y quedó que ella buscaría dicho reclamo; pasado un mes de esto la perdida cada vez es más grande y la solución no llega.



Por eso lo hago público a ver si llega a alguien que tome las medidas necesarias.