@|Hacia comienzos de 2007, OSE Maldonado dio a conocer una disposición mediante la cual se obligaba a conectarse a sus abonados a la red de saneamiento. La antedicha disposición tuvo el respaldo de la Ley N° 18.840 de noviembre de 2011, cuyo texto ratificó la obligatoriedad de la conexión a las redes públicas de saneamiento. Adicionalmente el Art. 6° de dicha Ley prevé la aplicación de multas para “propietarios o promitentes compradores de inmuebles con destino a casa-habitación que incumplan con lo dispuesto en la presente ley”.



En el entendido que las normas se dictan para ser cumplidas y que la disposición preveía originalmente un plazo perentorio que vencía el 31 de marzo de 2007 para conectarse al saneamiento, procedí a contratar a unos operarios que realizaron las obras necesarias para cumplir con dicha obligación.



Me he tomado la molestia de sumar el total de lo abonado a OSE por “saneamiento” desde marzo 2007 hasta la fecha. La cifra total (cargo fijo más cargo por consumo) asciende a $ 31.983.



Algunas preguntas: ¿la disposición sólo alcanza a los contribuyentes que hemos cumplido en tiempo y forma con las normas? En ese caso, ¿estamos financiando a los clientes de OSE que por una razón u otra aún no se han conectado? ¿OSE tiene estructura para cumplir con lo dispuesto en el Art. 14° de la Ley que establece lo siguiente: “La Administración de las Obras Sanitarias del Estado o la Intendencia de Montevideo en su caso, podrán realizar, en los inmuebles con frente a la red pública de saneamiento, las inspecciones necesarias para comprobar la existencia de transgresiones a lo dispuesto por esta ley, requiriendo las autorizaciones judiciales que correspondiera”?



Por razones personales estuve fuera de mi vivienda en los últimos treinta días, lo que implicó que el último consumo real facturado por OSE fuera de sólo 1 m3. Aplicando las normas de facturación de OSE (cargo fijo agua potable más consumo agua potable – mínimo 5 m3 –, más cargo fijo saneamiento y más cargo variable saneamiento) el total a mi cargo ascendió a $ 708. Considerando solamente el cargo por consumo de agua, el m3 consumido me costó $ 496, (US$ 16,40 al tipo de cambio de la fecha). Los restantes $ 212,- corresponden a los cargos por saneamiento.



No dudo que el precio del m3 seguramente integra el podio mundial en este rubro.



Nada mejorará mi situación personal pero, por lo menos, me he reservado el derecho de exponer una situación que, a mi entender, adolece de falencias cuya solución sólo le corresponde a OSE, mientras tanto seguiré tolerando un sistema que me obliga a cumplir con normas vigentes que sólo se aplican a los usuarios que nos ajustamos a las normas del Ente.