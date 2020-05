Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El 1° de marzo del presente año, realicé un reclamo por una pérdida de agua en la vereda de mi propiedad (Felipe Sanguinetti y Mateo Cabral), vía aplicación de OSE que tengo en mi celular para contactarme por WhatsApp.



Posteriormente reclamé nuevamente unos días más tarde, por celular al *1871, donde quedó el reclamo N° 4281335. Más tarde lo hice por teléfono fijo, donde la operadora, muy amablemente, me invitó a concurrir personalmente a la sucursal de la Unión, en 8 de Octubre, donde el funcionario, no tan amablemente, me indicó que "hacía un mes que estaban cerrados”, o sea, “no se atendía público y no se sabía cuándo volverían a hacerlo".



A todo esto, la catarata de agua que avanzó por la calle fue interminable.

Finalmente, cuando comienzan a atender público solicito, por agenda, una cita. Me atendieron el pasado viernes 15 de mayo, a las 9.30 hs.



Por suerte conseguí que en la mañana de hoy (martes 19 de mayo) arreglaran la pérdida (2 meses y 20 días después).



Es en una entrada de garaje y las piedras y baldosas quedaron sueltas debido al agua.



¿Cuándo vendrán a dejar en condiciones la vereda? No lo sabemos...