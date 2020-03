No es oro todo lo que reluce

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| A fines de la última semana de febrero, se hizo una presentación por parte de las autoridades de Ancap de los resultados de la gestión 2019, la cual está disponible en el sitio "web"institucional: https://www.ancap.com.uy/innovaportal/v/1547/1/innova.front/estados-contables.html



Los planteos que se han divulgado en la prensa pretenden demostrar que la empresa ha tenido desempeño positivo. No hay dudas de que este Directorio ha hecho un enfoque de gestión absolutamente diferente al llevado a cabo por políticos no capacitados para la función que ocuparon esos cargos en los períodos previos de los gobiernos del Frente Amplio. Tampoco puede dudarse del enfoque profesional que se intentó aplicar en la toma de decisiones, hasta donde ello fue posible.



Pero de un análisis de esa información disponible - sin informe del auditor externo, por el momento, y con aperturas de datos muy limitadas, lo cual relativiza las conclusiones - surgen por ejemplo estos hechos (datos en millones de $):



* El resultado neto positivo es menor al del ejercicio 2018 ($2.854,32 ) y representa solamente el 1,49% de los ingresos operativos ($ 1.464 respecto de $ 98.521); (en 2018 había sido 3,01%).



* El margen bruto disminuyó respecto al ejercicio 2019 en un 9,95% ($ 11.188,80 contra $ 10.075,87).



* Los gastos de administración y ventas se incrementaron en un 9,1% ($ 5.900,10 en 2018 vs. $ 6.434,74 en 2019).



* Dentro de ellos, el crecimiento más notorio se da en "Otros gastos", que ascendió 22,6%, por un total de $ 380,17.



* El resultado financiero empeoró en un 17,04% ($ 2.653,29 en 2018 vs. 3.105,45 en 2019); (se indica que fundamentalmente debido al aumento del tipo de cambio).



* Se redujo el "capital de trabajo" de la empresa, que pasó de $ 7.824,23 a $ 6.515,89; o sea, $ 1.308,34 menos.



* La línea de negocios de "Portland" tuvo una pérdida operativa de $ 314,5 cuando en 2018 había sido de 212,8.



* La propia línea de negocios de "Combustibles" también tuvo una reducción significativa del resultado operativo de ganancia: de $ 5.383,5 en 2018 a $ 4.203,1 en 2019.



* Algunas de las empresas vinculadas tuvieron pérdidas muy importantes: "Gas Sayago" - $ 1.270 y "Gasoducto Cruz del Sur" - $ 222 (mucho mayores que en 2018: $ 256 y $ 42 respectivamente).



No parece correcto pretender divulgar enfoques parcializados para "sacar potencial" rédito, cualquiera sea los efectos pretendidos con ello.