Los orígenes de la grieta

@| Esta reflexión nace de una historia del diario.



La conferencia de obispos del Uruguay hizo un pensado trabajo, durante un año, sobre la sociedad uruguaya, que publicó con un tema muy claro, Necesidad de construir Puentes.



Y la primera, inmediata e irreflexiva respuesta desde el gobierno, fue de rechazo. Y mal, porque el portavoz elegido decía ser católico practicante, lo que no es cierto.



Como especialista en seguridad en accidentes de la construcción durante 25 años, e ingeniero estructural formado por el Ingeniero Eladio Dieste, siento que algo tengo que aportar ante el riesgo real de la rotura de los puentes que se plantean construir.



Hay un método en la Investigación de accidentes y casi accidentes. El primer paso en la investigación de una situación de riesgo es investigar las causas raíces. Para ello es necesario retroceder para buscar los orígenes de la situación de riesgo, e investigar sus causas raíces. Que casi siempre no son obvias, están ocultas y no se reconocen sin una investigación objetiva y paciente, por un profesional con experiencia.



El caso de la reacción al informe de los obispos es representativo del enojo y negación de un enfermo de cáncer. La primera reacción es contra el diagnóstico y el médico especialista; de negación al diagnóstico y furia contra el médico.



Curioso, exactamente la misma forma de actuar que los obispos señalan como una de las causas de divisiones en la sociedad. ¿No tendrán razón los obispos?



Sin personalizar, busquemos primero la objetividad, busquemos una lista de posibles causas raíces para esas sacudidas tectónicas que fracturan cada tanto al Uruguay. Es imprescindible para dimensionar puentes conocer los estados de carga y las solicitaciones que deberán soportar.