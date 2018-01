Orígenes de las crisis del campo

@|He de valorar las razones que motivaron las crisis del campo registradas en los años 2002 y 2018.



La primera de ellas aconteció en el gobierno del Dr. Jorge Batlle, razones una de ellas doméstica, la crisis de la aftosa que comprometió seriamente, las exportaciones del primer rubro del país. A continuación la crisis económica financiera de la República Argentina que puso en jaque a toda la banca en Uruguay, ya que los depositantes exigían devolución de sus dineros. El gobierno con grandes dificultades estaba expuesto al default, situación alarmante puesto quedaría sin apoyo financiero de ningún tipo, pero la inteligencia de Batlle y Atchugarry permitió sobrellevar la crisis límite y encauzar la economía y por ende abrir un camino para el país pudiera volver a caminar. Obviamente superada las crisis de aftosa y macroeconomía el campo pudo superar la enorme dificultad. Recordemos que el Dr. Vázquez, desde una posición indolente aconsejaba el default, que si el presidente Batlle hubiera acompañado, el posterior gobierno de Vázquez, hubiera estado a la deriva como barco sin timón. No hubiera cometido el Frente Amplio todos los desatinos de los últimos 13 años en la economía, despilfarrando a más no poder el dinero de los uruguayos.

La crisis del campo en la actualidad tiene otra génesis que la anterior, ya que el principal responsable es el Frente Amplio en el poder desquiciando lo que debía ser un orden administrativo de empresas publicas, protegiendo sus economías y no comprometiendo con actos de gobierno irresponsables en su máxima expresión, la toma de 70.000 empleados públicos nuevos como si Uruguay fuera un país que estaba en sus albores y no tuviera funcionarios para incipientes administraciones del estado. El gasto indecente y a perdida total de nuevos engendros empresariales desde el Estado y proyectos para defender a ex trabajadores sin defender los fondos provistos por el nuevo instrumento (Fondes) y nuestro Banco país. Es imposible en un artículo procesar todas las incongruencias llevadas a cabo por los gobiernos frentistas que derivaron en perdida de brújula, ya que todos los desatinos se podrían haber atemperado si la producción del país, hubiera contado con las oportunidades mediante un “costo país”, acorde a la realidad del comercio nacional y fundamentalmente internacional. El país nunca recibió tantos goles en contra como los de sus propios gobiernos frentistas.



Al campo ofrecerle coherencia ya que la clase política gobernante, introduce factores inexistentes de partidos de oposición, —rememorando viejos tiempos cuando ellos fagocitaron los reclamos, legítimos del campo, para acceder al poder— y por lo tanto está desprovisto el gobierno y su clase política, de la ética razonable, de lo que sería un país gobernado de manera seria y responsable.