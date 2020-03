Orientales, pero no chinos...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Cuando en Uruguay y en nuestro propio Himno nos referimos a los “orientales”, por favor, extranjeros, no vayan a pensar que somos chinos. Nuestras diferencias con ellos son más que notorias. Y no tienen que ver con los formatos de nuestros ojos. Refieren, principalmente, a los aspectos culturales y sobre todo a celeridad con que unos y otros nos movemos.

Para prueba basta un solo ejemplo.



En China, para construir un hospital destinado a evitar las consecuencias del coronavirus, demoraron diez días.



En Uruguay, desde hace más de siete días, en una vereda de Pocitos, al lado de la Plaza de Trouville y sobre la acera de un conocido restaurante, hay un caño roto del que brota de manera permanente un considerable flujo de agua (que en otros países es como el oro) sin que hasta ahora OSE parecería no estar enterada.



Si tomamos el ejemplo del hospital y lo relaciono con los tiempos de unos y otros, mi cálculo es que la reparación del caño en China no hubiera demorado más de 5 minutos…



¿Se entiende por qué los orientales de acá no tenemos nada que ver son los orientales de allá…?