Orientación sexual en niños

Derecho de los padres



La ONU reconoce derecho de los padres a educar y decidir sobre orientación sexual de sus hijos.



¿Cómo se explica que Uruguay votara a favor de eliminar este derecho de los padres?



En momentos que en Uruguay, un proyecto de ley para personas trans a estudio del Parlamento permite el cambio de sexo a menores de edad sin el consentimiento de sus padres es oportuno recordar la resolución de ala Asamblea General de ONU, que va contra dicho proyecto de ley y que de acuerdo a los convenios internacionales no sería valida la ley si se llegara a aprobar en Uruguay .



En New York del 17 al 25 de noviembre, se llevó a cabo una importantísima votación dentro de la Asamblea General de ONU, que trataba nada más ni nada menos que decidir quién tenía derecho de educar a nuestros hijos, los padres de familia o el gobierno, los padres de familia o un grupo de políticos que pueden ser corruptos, incompetentes y de dudosa moral, que hoy pretenden ir tras nuestros hijos.



Los niños no pueden votar, manejar, fumar, tomar alcohol, pero algunos gobiernos pretendían que sí pudieran manejar su moral o su cuerpo como quieran y con quienes quieran. Votaron 174 países y ganaron los padres de familia.



La noticia marca un cambio de tendencia, pues a partir de ahora las organizaciones y padres que se opongan a esta aberración se podrán acoger a esta resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas, que tiene rango superior a cualquier ley nacional, desautorizándolas de hecho.

La autoridad de los padres sobre sus hijos volvió a aparecer en tres resoluciones de la ONU esta semana, algo que se pensaba imposible hace solo un año.



Hubo un sonido audible desde el piso de la sala de conferencias de la ONU el lunes por la mañana cuando el conteo de votos del tercer comité de la ONU apareció en la pantalla superior. La votación fue cerrada. La orientación de los padres en la educación sexual ganó inesperadamente el día, con Estados Unidos votando a favor.