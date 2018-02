Orgullosos

@|Si no lo leí mal, porque no es cosa de equivocarse, el presidente del Frente Amplio declaró posterior al acto realizado en Piriápolis que estaba orgulloso de todo lo realizado por el partido que representa.



Lo leí tres o cuatro veces porque no podía creerlo. ¿Está orgulloso de haber defendido las mentiras del vicepresidente respecto a su título? ¿Orgulloso de que a Ancap la fundieron, de que los préstamos del Fondes (creo se debería llamar Fundes) son en casi la totalidad irrecuperables, del remate de Alas-U, una gran estafa gubernamental? ¿De la seguridad pública? ¿De cómo no se enseña en Primaria y menos en Secundaria? ¿De que a una de las familias más ricas del país se le prestaron por parte del Brou casi 50 millones de dólares y como garantía se ofreció una casa de solo 400 mil dólares aparte del cierre de la empresa?



Realmente si esta gente está orgullosa de todo esto es que estamos en la lona. Y si serán incapaces que para los festejos contrataron la única murga que les toma el pelo por como gobiernan. Creo que el pedido de festejen uruguayos del actual Presidente ya quedó para el olvido, ahora solo queda el “orgullo”.