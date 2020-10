Orgullosos de su acción

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

@|Resulta evidente que los tupamaros no se arrepienten de lo que hicieron, y se sienten orgullosos de sus actos terroristas



Si mucha gente joven no lo sabe,le debemos explicar que el grupo llamado MLN-Tupamaros quizo tomar el.poder por las armas, atentando contra la democracia existente, cometiendo atentados, robos, asesinatos y secuestros de personas que mantuvieron presas en pésimas condiciones en sus llamadas cárceles del pueblo. Decretaron la pena de muerte y ejecutaron a más de uno.



Hoy esa gente conmemora uno de sus actos terroristas, la toma de Pando, donde murieron personas como consecuencias de sus acciones.



Esa gente que fue apresada por los militares y liberada por una amnistía creada por los partidos tradicionales, en vez de agradecer eso y conmemorar que el pueblo les perdonó y que gracias a eso pudieron ocupar cargos de gobierno y hasta de Presidente de la República, hoy se dedican a conmemorar sus hazañas delictivas.



Esa gente que se queja y acusa por las torturas recibidas y reclama por desaparecidos , nunca pidió perdón a los familiares de todas aquellas personas que asesinaron, la mayoría a sangre fría.



Esa gente no entendió ese perdón, se aprovechó del mismo y sigue manteniendo su pensamiento terrorista.