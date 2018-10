Orfandad de atención

@| Hace unos 3 meses me apareció en la cara una mancha oscura que al tacto parecía que fuera algo duro. Siendo socio de una mutualista, solicito hora para un médico, me dieron para un mes y medio después en horas de la mañana en sede central. Al presentarme, mee dicen que la doctora no atendía en sede central sino en un anexo en el centro, en la calle Carlos Roxlo. Me dan para ese mismo día a la hora 14. Cuando me presento me dicen que la doctora “no atiende” con el numero dado el mismo día. Solicito nuevamente numero y me dan para 1 mes después, a la hora 14 en el anexo de Carlos Roxlo. Al presentarme nuevamente, me manifiestan que el médico había suspendido la consulta y no hay suplente.



¿Qué se hace?, ¿qué clase de atención se le brinda a el paciente que paga con su sueldo “obligatoriamente todos los meses? ¿Dónde esta la atención prometida?



Me siento estafado y burlado.