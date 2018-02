Y llegó el momento



@| Tanto los partidos políticos de gobierno como de oposición, deben realizar un mea culpa. El primero Frente Amplio al ser una coalición de partidos. Debería evaluar todo lo realizado en ejercicio del poder -a pesar de haber votado sincronizadamente-, ya que al observar los acontecimientos posteriores resulta que casi todo lo que se avaló, fue en su gran mayoría un fracaso. Se considera muy importante que todos los partidos que integran la coalición, al faltar 2 años de gobierno, no profundicen los proyectos pendientes, para que no termine ocurriendo que la mano alzada permanente, instrumente el caos que actualmente sobrelleva la gran mayoría de la población uruguaya. Además su política clientelar lleva un electorado que se considera cautivo. Pero al margen del perjuicio en que se embarcó a la nación, quienes fueron beneficiados pueden en reflexión personal, comprender que estos hechos comprometieron gravemente al presente y futuro del país y a cabalidad con el interés mayor que es la patria, definir mas adelante si estos políticos de los gobiernos frentistas son merecedores o no del voto en próxima elección.



La valentía conque deberían asumir todo esto los partidos integrantes del frente amplio, los haría merecedores en la discrepancia interna, de que la clase política no es convalidante por defender los altos salarios que perciben. Las 2 principales líneas que representan a Mujica y Vázquez, calibrar si los gruesísimos errores de sus gobiernos, no se vieron identificados en la democracia interna.



Y en referencia a la oposición; reconocer que en estos 3 mandatos del Frente poco se pudo hacer por la política presidencialista de Vázquez y Mujica, los que vaciaron la institucionalidad e impusieron a rajatabla únicamente sus proyectos. El Parlamento pudo haber no existido y no se modificaba nada por el concepto de gobernar, que siendo en democracia tiene similitud a gobierno de excepción o dictadura.



A partir de este momento se inicia la etapa de los partidos de oposición deben tomar conciencia que el país, necesita una futura clase política que armonice en grandes líneas lo considerado principal a nivel programático y que la actitud de beneficiar al país sea excluyente dada la situación macroeconómica y personal de la ciudadanía, la que se encuentra en riesgo límite. Las fracciones de cada partido político, deberían priorizar la convivencia interna -a pesar que deben existir matices que hacen la diferencia- en el momento de las elecciones internas. Pero es de vital importancia reunirse los líderes o sus representantes, para establecer líneas de acción positivas para el país. Y luego si estas instancias se administran con responsabilidad, identificando el interés superior, que es la patria y su futuro, coordinar la presencia en el futuro gobierno de algunos representantes de la oposición para tareas trascendentes en las cuales su convocatoria rompa los ojos. Y no olvidarse que el éxito niega a veces, lo que con antelación se consideraba positivo para la integración del futuro gobierno y por ende para la nación.



Esto recién empieza, al Frente Amplio le espera una tarea ardua después de tres gobiernos y dejar al país en una problemática de muy difícil solución. La oposición debe tener en claro que la sociedad uruguaya está y ha quedado muy castigada por todos los hechos de corrupción, mala administración, des protección de los dineros publicas e increíblemente haber padecido de los gobiernos mas clientelares de la historia uruguaya. Ojo Sres. de la política opositora, esto no puede repetirse nunca más, no lo merece la historia Nacional .