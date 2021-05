Oposición negativa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Los ciudadanos uruguayos, votantes de los partidos tradicionales, supimos respetar durante 15 años de gobiernos del Frente Amplio una cantidad de decisiones desacertadas y conductas inapropiadas que perjudicaron a la sociedad en su conjunto.



Todo ello hecho utilizando mayorías parlamentarias pero sin ninguna consideración para opiniones del resto del espectro político del país, representativo de un alto porcentaje de los uruguayos.



No se cumplió que "dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada". Se ignoraron resultados de plebiscitos previos. Se obró por fuera del régimen legal vigente.



Se llevó al país al endeudamiento externo más importante en décadas. Se produjo la caída del PIB a niveles desconocidos previamente.



Y ahora, durante menos de 15 meses del nuevo Gobierno y afectados por una pandemia mundial que ha devastado la economía, todo lo que aportan estos señores en la oposición es críticas permanentes, hostilidad, demostración de soberbia, "saber todo lo que habría que hacer", "poner palos en la rueda".



Y acompañados por "el brazo sindical" pretenden recolectar firmas para intentar derogar una ley que había sido anunciada en la campaña electoral, que quienes votamos al Gobierno apoyamos, que fue hecha pública y distribuida con mucha anticipación. Pero no pueden aceptar la derrota y el dolor que ello les causa.



Y las razones detrás de esto son "politiquería barata". Lo que le preocupa al PIT-CNT es lo relacionado con la libertad de los trabajadores para ingresar a sus lugares de trabajo en caso de huelga y el respeto de los derechos de los propietarios.



Y a los izquierdistas no les gusta que se planteen allí medidas de apoyo y respaldo al accionar policial, el aumento de penas para ciertos delitos, etc.

Y ni que hablar lo relacionado con "la regla fiscal", que hubiera impedido el despilfarro habido durante todos sus gobiernos.



Para "disfrazar" incluyeron en el "paquete" temas sin ningún sentido: la portabilidad numérica de los celulares, temas vinculados a los alquileres, el régimen de adopciones, el uso de efectivo para pagos, etc.



Por supuesto, #YoNoFirmo. Y es lo que deberían hacer todos los ciudadanos con sentido común y verdadero interés por el progreso de la convivencia social en Uruguay.