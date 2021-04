¿La oposición por qué lucha?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Una vez vi en las redes sociales una caricatura que mostraba un bote al que se le filtraba agua y corría riesgo de hundirse. Mientras algunos tomaban baldes y tiraban el agua hacia afuera y buscaban tapar los agujeros, otros, sentados en la otra punta del bote cómodamente, criticaban la situación, sin darse cuenta que, en definitiva, todos estaban en el mismo barco.



La actitud de la oposición claramente se puede comparar con el grupo que sentado en el otro extremo critica, no apoya, no genera empatía.



Perfectamente podrían tener una actitud de entendimiento de que si al actual gobierno le va mal, al que le continúe probablemente le vaya peor.



Que es mejor acompañar, buscar soluciones en conjunto que salir a criticar, tirar piedras y esconder la mano, buscar medidas extremistas y sin fundamento real, convocar cacerolazos o utilizar las ollas populares (que la gente tanto necesita y a las que el Estado también apoya) como herramienta para juntar adeptos.



Ciertamente éste no es momento de salir a hacer campaña y buscar votos.



Es momento de empatía y de trabajo en conjunto.



Bien podrían utilizar su fuerza partidaria para convocar a la gente a vacunarse, realizar campañas de apoyo incentivando el uso de tapabocas, de distancia, de no compartir artículos personales (incluyendo el mate).



Aún así eligen caer en la politiquería barata de restar en vez de sumar, de no admitir que esto es a escala mundial, que no hay país que se salve de enterrar conciudadanos, de llorar por familias que pierden seres queridos (muchas veces sustentos del propio hogar) y no se dan cuenta que más allá que algunos acompañen los caceroleos y las protestas, la mayoría de la gente sabe que esta situación no da para politiquería.



Hoy por hoy, hay suficientes vacunas, faltan algunos brazos; se está tratando de cubrir tanto al trabajador que queda desempleado como a las empresas, brindándoles determinados incentivos y es lógico que "papá Estado" no podrá abarcar a la totalidad de la población. Es ahí también donde la ciudadanía en su conjunto apoya cada cual desde su lugar con platos de comida, abrigos, donaciones etc.



Triste es que haya personas que prefieran criticar y no colaborar con soluciones mientras el barco, en el que estamos todos, corre riesgo de hundirse.