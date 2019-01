¿La oposición existe?

@| El año 18 terminó muy mal y el 19 comenzó peor.



El Frente Amplio a diferencia de los años que todo le salía bien, está en una realidad repleta de escollos muchos dirán casualidad, otros causalidades.

Se caen 2 puentes, se derrumba parte del Cementerio Central, los argentinos no vienen, llueve todos los días y lamentablemente hay evacuados, penosas declaraciones de nuestro Canciller sobre Maduro y sus horrores, un Ministro que dice “ la ganadería está bigote para arriba” como usted puede escuchar en cualquier bar a cualquier parroquiano. Me encanta la forma del Ministro de medir lo cuanti-cualitativo, Dourado identificado plenamente con un partido político, ante sus apremios económicos debe aceptar vaquitas robadas, ahora pregunto, ¿y la oposición? ¿Que hacen además de Larrañaga pelear con Lacalle y viceversa? Los colorados no despegan, Mieres y los socios quietitos, Novick no pasa del 2%,. ¿Saben que creo?, que la oposición no quiere ganar, parecería que todos esperamos por un nuevo líder que existe y se apronta.

Creo que Wilson, Zelmar, Tarigo, Seregni, Flores Mora, Araujo y muchos más se harían un banquete con éste ejecutivo parecidos a los que existieron en el G20.



¡Que entreverado está todo!



Veamos que ocurre cuando Diputados y Senadores se voten una rebaja en sus sueldos, sería muy bueno para todos que lean como viven sus colegas en Suecia. Que nos deparará el destino... ah y ¿la renuncia de Miss Antel Arena y el ciclista?