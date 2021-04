Una oposición desesperada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|La actitud del Frente Amplio respecto al gobierno de coalición que preside Luis Lacalle Pou, podría calificarse de “desesperadamente opositora”. O, peor aún, de “oposición patológica”, obstinada y sin solución, de continuidad constante y a toda hora. La consigna pareciera ser: todos contra el gobierno, cualquiera sea el argumento, que todo sirve por acumulación.



En ese desvarío sin pausas siquiera para respirar, son largas las cuentas del rosario. Por ir a lo más reciente, el disparate mayúsculo que elucubró el ex secretario político del FA, amenazando al gobierno con aglomeraciones y choques con la policía, perfila una actitud espiritual descontrolada, ratificada por un “yo digo lo que pienso”, que le costó el cargo que ocupaba.



Quizá, si hubiera pensado lo que iba a decir, todavía seguiría ocupándolo.



Pero lo más grave estaba por venir y llegó, en boca de una senadora del FA, pronunciado en el seno de ese batiburrillo que se denomina Comisión de Seguimiento de la Pandemia. Refiriéndose a los casos de fallecimientos, dijo sin ambages: “Pasamos las 1.500 pérdidas, alguien tiene que hacerse responsable”; advertencia que eriza la piel por la gravedad potencial de su contenido. Dicho así, sin especificación alguna, se presta para las interpretaciones más escalofriantes.



No obstante, resulta demasiado obvio que la amenaza va de lleno contra el Presidente de la República, quien debería responder por las muertes provocadas por la pandemia.



Así de simple y así de irresponsable, en cuanto podría presumirse, más allá de las responsabilidades constitucionales, no invocadas por quien la profirió, un ánimo de exaltar las pasiones populares, con un final que bien podría helarnos la sangre por sus consecuencias impredecibles.