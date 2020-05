Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La consideración de la LUC y sus modificaciones abre la oportunidad de ver si, como se afirma, el FA será o no una oposición constructiva.



Es la hora de la verdad.



En efecto, la LUC es la exposición de un programa llamado "Compromiso con el país" y proviene de la asimilación de los programas partidarios de los cinco partidos que integran la Coalición de Gobierno.



Como se aprecia, el FA dice que es una superposición de proyectos. Sin duda es una forma sinuosa de reconocer que de verdad la LUC es un programa de gobierno. Y aquí llegamos al momento de ver quién en serio no realiza una oposición a ciegas.



Del mismo modo, es la oportunidad de que los sectores que se definen como "seregnistas" y por lo tanto dicen tener su propia visión del país, digan si se alinean con una oposición cerrada o en realidad tienen la capacidad de plantear en la discusión parlamentaria acuerdos y propuestas capaces de mejorar o superar las disposiciones de la LUC.



Si de verdad la candidatura capitalina de Martínez representa, o no, ese "lugar común de equilibrio" como dicen los que se alinean allí o es sólo una declaración sin contenidos.



Así un FA que sigue sin reconocer los cambios que el pueblo con su voto impulsa, debería dar paso a su reinserción en la política, de forma de no dividir y sí de integrar al país.



Es ahora el momento de ver en los hechos qué y quiénes en verdad "renuevan", o en caso contrario, comprobar de nuevo que las palabras ocultan otras intenciones que las dichas.