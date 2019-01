A la opinión pública

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Aclaración sobre dichos publicados en artículo de prensa relacionado con la actualidad de la venta de combustibles, en la página 8 de la sección Economía.



A raíz de las declaraciones vertidas por mi persona, Guillermo Varela Bustos, publicadas en la edición del jueves 24 de enero de 2019, en el diario El País, en la página 8 de la sección Economía, en una nota titulada “Las luces amarillas en el negocio del combustible”, he decidido realizar algunas puntualizaciones.



A inicios de la semana pasada y propio de situaciones personales estresantes, el contacto con la periodista de dicha publicación no se dio en el mejor momento. Como se lo he manifestado personalmente a los directivos de Ducsa, no hay duda que la profesionalidad de la periodista al redactar el artículo no tergiversa mis dichos, no obstante ello, y leyendo el resultado de la nota en cuestión debo reconocer que mis declaraciones no fueron acertadas.



Por ende, debo decir, que nuestra relación con Ducsa, de la cual nuestra empresa fue testigo de su creación, ha sido cordial y en pro de objetivos comunes; crecer y brindar mejor servicio. Muestra de ello es el emprendimiento que en conjunto estamos construyendo en la intersección de Ruta 39 y Perimetral de la ciudad de Maldonado. Allí se erige una estación de servicio con cinco islas en una superficie de 3 hectáreas donde se instalará mini shop, área de servicios y locales comerciales. Dicho emprendimiento se hace posible por la inversión conjunta la empresa de la familia Varela Bustos y Distribuidora Uruguaya Combustibles Sociedad Anónima.



En definitiva y esto lo muestra, decir que el aporte de la distribuidora es solo de “cartelitos” es una apreciación errónea y que nos interesa corregir a través de esta carta.



La situación del país, el contexto regional, los vaivenes de la economía, muchas veces nos ponen a prueba a empresarios que históricamente hemos luchado por invertir en la zona y generar puestos de trabajo a cientos de uruguayos.



En ese camino y buscando siempre ser mejores es que hemos contado con el apoyo de Ducsa y sus correspondientes equipos de dirección.

En el entendido que nuestras declaraciones pudieron haber generado una lógica incomodidad es que realizamos este contacto para clarificar nuestros dichos.