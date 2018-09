Opinión crítica sobre una estatua

@|Todos sabemos del deterioro cultural que venimos sufriendo los uruguayos desde ya hace un tiempo atrás.



Todo ha cambiado, la forma de hablar, el respeto a los mayores y a las distintas autoridades, la forma de escribir, la comprensión de textos, la comprensión de simples operaciones, el conocimiento de la cultura general, etc., por parte de las nuevas generaciones.



Ha cambiado también su forma de vestir, de actuar, de divertirse, etc.



Seguimos dando una escala de valores que no ayuda a la superación, a la cultura misma.



Se valora, se idolatra a un cantante, a un youtuber, y a un jugador de fútbol, y como siempre estos “valen” mas que un científico, un medico, un ingeniero, etc.



Ahora quieren poner en un altar a un director técnico de un deporte, como si ese fuera el ejemplo de vida, como si no hubiese nadie mas importante, dejando de lado tantas genialidades y personalidades que hicieron y dieron cosas fundamentales para la vida de toda una población .



Si realizamos esto, menos aún valorarán o conocerán historias como la de Clemente Estable, Eladio Dieste, y escritores, pintores, etc.



Pero así somos, así estamos, se sigue valorando mas, (sin desprestigiar) a un deportista, a un cantante, a quien ha triunfado económicamente, que a los verdaderos valores que aportan mas a una sociedad.