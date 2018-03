ONU y el sistema carcelario

@|Se publicaron en el diario las advertencias de la ONU sobre la necesidad de mejorar el sistema carcelario en Uruguay, lo cual no admite dudas. Lo importante es especificar en qué aspectos se hace necesario. Seguramente es en primer lugar ofrecer más chances de rehabilitación a los detenidos.

Pero, ¿en cuanto al tema de penalidades? Se hace necesario aclarar. En España, se ha condenado a cadena perpetua a una criminal por haber dado muerte a su hijastro de 8 años. En nuestro país esos extremos siguen siendo muy discutidos porque no sólo se desconoce la experiencia internacional de que cierto tipo de criminales no son rehabilitables y por ende un verdadero peligro social, sino que sólo se reconocen los derechos humanos de los agresores y no de la sociedad a defenderse.



Que sepamos nadie cuestiona la aplicación de los derechos humanos en las cárceles españolas. Nuestra legislación debe acompasar la experiencia internacional.



El senador Larrañaga ha anunciado un proyecto de ley que esperamos que se apruebe ya que tiene a favor un 78% por ciento de la población.