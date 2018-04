ONAJPU y BPS

@| Llama poderosamente la atención que ONAJPU,que integra a los defensores de los mas desposeídos, el PIT CNT, todavía no se haya pronunciado en dos aspectos; 1º) aumento sustancial de las pasividades menores, por lo menos al doble, actualmente aprox. $12.000. Serian 130.000 los beneficiados, dinero hay o se encuentra en muchos lados (recortes en gastos, subsidios, etc.) sin afectar las políticas sociales, no el asistencialismo.



2º) Derogación inmediata de la RD 23.38/04 que directamente le “esta metiendo las manos en los bolsillos” a los jubilados de menores ingresos. Esa es una resolución violatoria de todos los principios jurídicos, incluyendo el instituto de la prescripción. Como no soy abogado no podría opinar así, pero lo hago porque un Letrado del mismo BPS fue quien me lo dijo. Así que a dejar la comodidad de sus suculentos sueldos y ponerse a trabajar, para el bienestar de los pobres viejos. También me dijeron que si alguien reclama y termina en el TCA, el B.P.S. perdería el juicio y tendría que no seguir descontando e incluso devolver lo ya descontado. Así que si son sensibles e inteligentes, cosa que a esta altura dudo, resolverán esta situación. Me gustaría que algún catedrático de Derecho Administrativo estudiara esta Resolución e hiciera publica la conclusión.