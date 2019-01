Ómnibus 142

@| Quisiera saber qué edad tiene quien escribió sobre los ómnibus 104 y 142.



Indudablemente debe ser una persona joven, ya que quienes vivimos, nacimos en barrios de la costa, Malvín, Punta Gorda, Carrasco, etc., bien conocemos la larga historia de estos servicios.



Más aún, le contaría un viejo chiste, de muchos años atrás, que populaba en forma de graffiti en los muros vecinos, “el tiempo pasa, el 142 no”...



En fin, no es cosa nueva, ni tampoco los únicos servicios que escasean desde su creación.



Forma parte de la historia, de la idiosincracia, de la vida misma de los montevideanos, es un clásico de nuestra cultura, fue, es y así será...



Le recomiendo por experiencia (sesenta años en Malvín), que opte por otra modalidad en caso de no querer pernoctar en una esquina de nuestra ciudad.